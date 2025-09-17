◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ東地区王者フィリーズが、敵地のドジャース戦で５回まで先発・大谷翔平に無安打に抑えられながら、降板後の６回に４点差を逆転した。５回までノーヒッターの大谷が下がり、登板した２番手ロブレスキにフ軍打線が襲いかかった。１死からマルシャン、ベーダー、シュワバーが３者連続安打で満塁とし、ハーパーが２