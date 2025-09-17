◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル、１着馬に天皇賞秋・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝９月１７日、美浦トレセン昨年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、順調な調整で巻き返しを図る。丹内祐次騎手を背に坂路入り。先行したルージュアベリア（４歳３勝クラス）を余力十分に抜き去り、４ハロン５２秒４―