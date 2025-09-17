自民党総裁選の告示を来週に控え、小泉農水大臣は19日に陣営の結束を図るため、総決起大会を開き、立候補の意向を表明して支持を呼び掛けることが分かりました。小泉氏を支持する議員が、一堂に会するのは陣営の準備が始まって以来、はじめてとなります。陣営関係者のひとりは、「支持する議員の塊を見せることで流れを作りたい」と話しています。小泉氏は今週、立候補会見を開く方向で調整をすすめています。自民党総裁選は22日に