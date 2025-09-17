自民党総裁選挙の告示まであと5日となる中、選挙管理委員会は9月23日に候補者による共同記者会見や討論会を行う日程を決めました。【映像】高市氏は19日会見へ選管の会合では、東京、愛知、大阪の3カ所で地方演説会を行う日程も決めました。「中堅若手の期待、めちゃくちゃ大きいですから。自民党、再起動よろしくお願いします」（自民・塩崎彰久衆議院議員）「力一つによろしくお願いします」（小林鷹之元経済安保担当大臣）