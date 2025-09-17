■MLBドジャースーフィリーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・投手兼DH”で出場。5回、68球を投げて、被安打0、奪三振5、四死球1、失点0。メジャー8年目で初のフィリーズ戦となったが、5回ノーヒットピッチングと完璧な内容だった。4対0とリードしていたドジャースだが、大谷が降板した直後に悲運が。6回、2人目、ロブレスキーが1死から3連打で満塁のピンチ