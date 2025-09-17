日本政府はパレスチナを国家として承認することを当面、見送る方向で最終調整に入りました。【映像】林官房長官のコメント「我が国としては和平の進展を後押しする観点から、その適切な時期やあり方も含め、引き続き総合的な検討を行っているところでございます」（林官房長官）パレスチナの国家承認について政府内からは「承認した先の展望がない。承認することでイスラエルが暴発するリスクがある」といった慎重な声が上がっ