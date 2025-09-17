「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）振分親方（元関脇妙義龍）が、館内の相撲博物館でトークショーを開催。湊川親方（元大関貴景勝）と一緒に、高さ４０メートルのはしご車に搭乗した体験を明かした。１０月５日に国技館で引退相撲を控える振分親方。４日に引退相撲を行う湊川親方とともに１６日、管轄の警察署、消防署にあいさつに出向いた。その際、はしご車に搭乗する機会があったという。トークショーでは