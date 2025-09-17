藤子不二雄（A）先生の代表作『笑ゥせぇるすまん』。寂しい人のココロを取り扱う謎のセールスマン・喪黒福造。ロバートの秋山竜次さん主演でドラマ化され、25年7月から Prime Videoで独占配信中。そこで今回は『笑ゥせぇるすまん』から「たのもしい顔」をご紹介。人間の本質をあぶりだすブラックユーモアの世界がここに――。* * * * * * *PART1から読む前話からの続き。『笑ゥせぇるすまん』（著：藤子不二雄（A）／中公文庫