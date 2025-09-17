JRは17日、奥羽線沿線で土砂崩落が発生した影響で、18日の運行見通しを発表しました。18日の奥羽線は東能代駅と大館駅の間で、朝の普通列車2本のみ運転し、ほかの列車は始発から少なくとも昼ごろまで運転を取りやめます。また、秋田駅と東能代駅の間で一部列車に運休が発生します。特急つがるは、上り下りそれぞれ1本が秋田駅と青森の弘前駅の間で区間運休します。今後の天候によっては、列車の運行計画が変更となる場合があるとし