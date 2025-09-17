私はハルナ（32）。昔から友だちはあまり多くなく、家族がいればママ友も不要だと考えています。ただ、子どもを産んだ時に同室だったアキコさん（32）から「ママ友になろう」と声をかけられて、断る理由もなかったためお付き合いを続けていました。そんなアキコさんから「引っ越しをしてきて、小学校はハルナちゃんと同じ学区のママ・フユミ（33）さんを紹介したい」と言われたのです。フユミさんは引っ越しをしてきたばかりでママ