「ねこねこ食パン」などを展開するオールハーツ・カンパニーは、10月7日（火）から期間限定で、今年20周年を迎えたサンリオキャラクターズのクロミとコラボレーションした商品を、全国の各ショップおよび公式オンラインストア「オールハーツモール」などで順次発売する。【写真】飛び出た耳がかわいすぎる！クロミの顔型ポーチなど限定スイーツ＆グッズ一覧■人気スイーツが“まっくろ”に変身今回のコラボテーマは「クロミ