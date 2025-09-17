収穫の秋です。山形市の小学校できょう伝統の全校稲刈りが行われ、児童たちが食の大切さを学びました。 【写真を見る】収穫の秋伝統の全校稲刈りで恵みを学ぶ（山形市） 山形市立村木沢小学校では米作りを学ぶ食育の一環として、児童たちが種まきから収穫、そして販売までを実際に体験しています。きょうは、5月に田植えをしたもち米「こゆきもち」の収穫の日です。 全校児童48人が鎌を使って稲刈りをした他、稲を乾燥させる