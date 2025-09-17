テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の追加キャストが17日、発表された。『推しが上司になりまして フルスロットル』場面カット○ゆりやんレトリィバァらの出演が決定全キャストの中で唯一、原作コミックに登場し前作と同じ役、旬の俳優仲間・桜木和樹役に高野洸、エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役にゆりやんレトリィバァ、旬の父・高代慶次郎役にオーイ