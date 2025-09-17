北海道・旭川中央警察署は2025年9月16日、旭川市の自営業の男(51)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。男は2024年12月2日、旭川市内で現金を渡す約束をし、当時16歳の女子高校生に対して性的な行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2人はSNSの「X」を介して知り合い、2024年12月、同様の事件の捜査から事件が発覚したということです。調べに対し、男は「高校生だとは聞いていましたが、詳しい年