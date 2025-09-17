フジテレビ系ドラマ『最後の鑑定人』(毎週水曜22:00〜)に出演する藤木直人、白石麻衣らがこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう17日に放送される。藤木直人鑑定人という自身初の役どころを演じきった藤木は「もう(難しい用語の)セリフを覚えなくていいんですね(笑)」と語り、冗談めかしながら最後まで現場を盛り上げた。そんなキャスト、制作スタッフが一丸となって作り上げた最終話では、天才鑑定人が放火殺人を企