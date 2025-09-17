◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)先発登板したドジャース・大谷翔平選手の続投を巡ってか、ベンチで大谷選手がデーブ・ロバーツ監督やフレディ・フリーマン選手らと笑顔で会話する場面が見られました。「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、5回無失点でノーヒットに抑える快投を披露。5回を投げ終えベンチに戻った大谷選手は、その裏の攻撃に先頭打者として打席に立つため慌ただしく準備