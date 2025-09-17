フジテレビのドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』(10月9日スタート、毎週木曜25:15〜 ※初回25:40〜、関東ローカル・FOD先行配信)に、雛形あきこ、栗原類、中村純猛、秋谷百音、姫子松柾、大川優羽、鈴木恒守、凜大が出演する。雛形あきここのドラマは、推しを一途に愛すピュアで真面目な青年・純浦千明(長野凌大)と、千明が憧れるカリスマモデルのアイ(藤林泰也)、クラスメイトで手先が不器用な江永歩(藤林、