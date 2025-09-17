【中世の仕事人達（Medieval Jobs）】 9月17日 販売開始 価格：310マインコイン インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」の新コンテンツ「中世の仕事人達（Medieval Jobs）」の販売をゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて9月