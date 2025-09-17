箱根駅伝で東洋大ランナーとして活躍し「2代目山の神」と呼ばれた柏原竜二さん（36）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。TBS系「東京2025世界陸上」でスペシャルアンバサダーを務める織田裕二（57）にあえて苦言を呈した。「織田さん…初日にあなた言いましたよね？『日本開催だから時差がない。だから夜遅くないよ』って確かに夜遅くはないんだけど、毎夜毎夜興奮して寝れなくなるのよ。結果、寝不足なのよ。助けてくれよ」