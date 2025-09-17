女優国本梨紗（22）が16日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。長野県出身のミュージシャンについて話す場面があった。この日のトークテーマは「隣県ローカルバトル群馬VS長野VS新潟」。MCの明石家さんま（70）から「スーパースターが長野にいるのか?」と問われた長野県出身の国本は「まず、久石譲さんが長野の音楽を引っ張ってたんですよ。今、新しい世代でKing Gnuの常田さん（常田大希）、井口さ