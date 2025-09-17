三原こども政策担当相（資料写真）自民党の三原じゅん子こども政策担当相（参院神奈川選挙区）は１６日夜、横浜市内で開いた自身の政経セミナーで党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への対応を巡り「私は前回と変わらず小泉大臣を全身全霊でお支えする」と立候補の意向を明らかにしている小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）への支持を表明した。閣僚からの小泉氏支持表明は、選対本部長に就く加藤勝信財務相に続き２人