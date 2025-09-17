ギタリスト布袋寅泰（63）が17日、インスタグラムを更新し「実に5ヶ月ぶりにロンドンへ戻った」と拠点を置く英ロンドンに戻ったと報告した。布袋はここまで、インスタグラムで、東京で34年ぶりに開催中の世界陸上を観戦したことなどを報告。14日には名古屋・IGアリーナで行われた4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で勝った、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョ