スシローでは、オープンワールドRPG「原神」との第二弾となるコラボレーションキャンペーンを9月10日より開催中です。後半となる9月17日からは新たなメニューが登場し、またまた話題になりそうな予感。都内で行われた試食会で公開された、後半のメニューとグッズを紹介します。9月17日より始まる「原神」コラボ後半『観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り』『観月の宴 原神コラボ限定ピック付き