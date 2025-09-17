人気漫画「名探偵コナン」をテーマにしたイベント「探偵サミット」で、若い男らが会場内に置かれた景品入りの箱をいくつも盗んだとして、その様子を撮った動画がXで投稿されている。箱には、コナン関連のトレーディングカードが入っていたとみられており、それを狙った犯行らしい。被害は、5箱分2500枚に上ったとして、神奈川県警の戸部署が窃盗の疑いで男らの割り出しを急いでいる。「目を離したすきに、商品を箱ごと盗まれました