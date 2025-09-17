陸上世界選手権の男子3000メートル障害決勝で、三浦龍司（23）に接触した選手に対するファンの怒りが収まらない。「言い訳しない三浦選手、最後まで盛り上がらせていただきました」男子3000メートル障害決勝が2025年9月15日に国立競技場で行われ、三浦が8位入賞を果たした。三浦は積極的なレース運びを展開し、終盤までメダル争いを繰り広げた。ところが、最後のハードル付近で他の選手と接触して失速。これが大きく影響して8位に