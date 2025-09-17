温暖化影響による「危険なほど暑い日」の増加日数【ワシントン共同】米気候研究機関クライメート・セントラルは17日、地球温暖化の影響で今年6〜8月に日本で観測された「危険なほど暑い日」が62日に上り、温暖化がなかった場合に比べて22日増加したとの分析を公表した。「温室効果ガスの排出量削減が遅れれば、各地の生態系や経済はより多くの被害を受ける」と指摘した。チームはそれぞれの地域で1991〜2020年に観測された気温