【MLB】ドジャース ー フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、宿敵から今季50奪三振達成！球場騒然 ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。今季13度目の先発マウンドに上がった。5回を68球、ノーヒットの快投を見せたが、大谷が降板直後の6回に悪夢が待っていた。大谷の投手としての出場は9月5日（日本時間6日）以来。前回登板となったオリオールズ戦では、先発予