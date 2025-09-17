アメリカの研究機関「クライメート・セントラル」は、この夏、日本の人口の99%以上が30日以上「危険な高温」にさらされていたとする分析結果を発表しました。【写真を見る】この夏の日本「危険な高温」の日数は62日にほぼ全人口が30日以上「危険な高温」を経験米研究機関が分析この研究機関では、2020年までの30年間に地域ごとに観測された気温の上位1割を「危険な高温」と定義し、この夏（6月〜8月）の気温と温暖化の影響など