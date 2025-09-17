17日未明から県内の一部地域で続いていた停電は、仙北市の一部地域の約50軒で続いています。停電の原因はわかっていませんが、復旧は午後2時ごろの見通しです。東北電力ネットワークによりますと、午前6時半ごろから停電が続いているのは仙北市角館町八割地区の約50軒です。停電の原因はわかっていませんが、午後2時ごろに復旧する見通しです。一方、能代市や大仙市の一部地域で発生していた停電は、午前11時ごろまでに復旧