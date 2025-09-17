とり肉とビタミンEでエアコン冷えの体をケア！とりむねレシピ2品【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品9月だというのに、ついついエアコンの設定温度を下げてしまう日も。すると、気づかないうちに体の芯から冷え冷えに！そんなとき、熱を生み出す良質なたんぱく質がたっぷりとれる、とり肉料理はいかがでしょう？今回は、血行を促進するビタミンEが豊富な食材と組み合わせた、とりむねレシピ2品