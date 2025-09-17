毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月18日放送の第124話では、ミュージカル『怪傑アンパンマン』が初日を迎えるが……。 参考：浜野謙太は“アンパンマン”にピッタリ？『あんぱん』で4度目の朝ドラ出演も納得の理由 ミュージカルのチケットを売るためのぶ（今田美桜）が奮闘した第123話。 第124話では、のぶは草吉（阿部サダヲ）にあん