グローバル全体でeSIM専用モデルになったiPhone Air（筆者撮影）【写真で見る】極薄のiPhone Airは、全世界でSIMスロットが搭載されていない。ゆえに、SIMカードを抜き取ることもできない9月9日（現地時間）にアップルが発表した、「iPhone 17」シリーズと「iPad Air」は「eSIM専用」端末になった。前者は国や地域によって、後者はグローバル全体でeSIMだけを採用する形になった。つまり、iPhone Airはどこで買っても、物理的なSIM