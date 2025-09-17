11月21日に公開される細田守監督の新作映画『果てしなきスカーレット』の新声優キャストとして、宮野真守、津田健次郎、羽佐間道夫、古川登志夫の出演が発表された。 参考：『鬼滅の刃 無限城編』で童磨が放つ抗えない魅力宮野真守が完成させた“イミテーション” 本作は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』