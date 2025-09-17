いちよし証券が後場一段高となっている。正午ごろ、未定としていた２６年３月期の配当予想について、中間配当を２８円（前年同期１７円）にすると発表したことが好感されている。普通配当１８円に加えて、８月１８日に創立７５周年を迎えたことから中間・期末にそれぞれ１０円の年２０円の記念配当を実施する。なお、期末配当予想は引き続き未定としている。 出所：MINKABU PRESS