上新電機がしっかり。１６日の取引終了後に中間配当の実施を発表しており、好材料視されている。２６年３月期から配当政策を変更し、従来の期末配当のみから中間配当と期末配当の年２回実施とする。変更に伴い、２６年３月期の配当予想は中間・期末各５０円とし、年間配当予想の１００円については変更はない。 出所：MINKABU PRESS