「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でインソースが「買い予想数上昇」５位となっている。 １７日の東証プライム市場でインソースが横ばい圏で推移。同社は企業研修、公開講座など社会人向け教育サービスを手掛けている。２５年９月期の連結営業利益は前期比２１．５％増の６０億円と最高益更新の見通しだ。１０月４日に投開票される自民党総裁選に向けて出馬