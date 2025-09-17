午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２９１、値下がり銘柄数は１２８３、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に空運、小売、電気機器、陸運。値下がりで目立つのは電気・ガス、保険、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS