１７日に実施された２０年債入札（第１９３回、クーポン２．５％）は、最低落札価格が９７円９０銭（利回り２．６６２％）、平均落札価格が９８円００銭（同２．６５４％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１０銭で、前回（８月１９日）の１３銭から縮小。応札倍率は４．００倍となり、前回の３．０９倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS