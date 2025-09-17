残暑バテ解消にぴったり！栄養たっぷりの「せいろ蒸し」レシピをご紹介します（写真： monochrome／PIXTA）【写真で見る】せいろで簡単にできる「よだれ鶏」気象庁は9月、今年2025年の夏を平年より2度以上も高い、3年連続の「最も暑い夏」と発表した。2025年6月〜8月の国内平均気温は、統計開始（1898年）以来最も高く、厳しい残暑は9月以降もつづく見込みだという。ようやく熱中症などのリスクから解放されたとしても、ここまで