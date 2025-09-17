土地取引の目安となる基準地価が公表され、県内の地価は30年連続の下落となりましたが、下落幅は縮小しました。 基準地価は、県内530地点の7月1日時点の価格を調べたものです。県内の地価の伸び率は、マイナス0.9%と30年連続の下落でしたが、下落幅は0.1ポイント縮小しています。 住宅地で1㎡あたりの価格が最も高かったのは、新潟市中央区水道町2丁目で17万2000円。 伸び率1位は、周辺で大型スノーリゾー