『ELLE Thailand』の公式SNSに、タイ・バンコクで開催された『Summer Sonic Bangkok 2025』に出演したSnow Manが登場。集合ショットとソロショット、そしてインタビューが公開され、国内外のファンを喜ばせている。 【画像】メンカラ衣装を纏ったSnow Manの集合ショット＆ソロショット／【動画】インタビュー動画（全編・切り抜き）／【画像】Snow Man『Summer Sonic Bangkok 2025』オフショット ■オーラ抜群