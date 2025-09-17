シンガポール華字メディアの連合早報によると、韓国国内で今年1〜6月に見つかった偽造・変造された人民元の総額が、昨年通年をすでに上回ったことが、韓国銀行が国会企画財政委員会所属の朴成訓（パク・ソンフン）議員（国民の力）に提出した資料で分かった。今年1〜6月に韓国国内の銀行が韓銀に申告した偽造人民元の総額は800ドル相当で、昨年通年は700ドル相当だった。偽造人民元の申告額は、2021年が1000ドル相当、22年が900ド