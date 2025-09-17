これからの気象情報です。 ◆17日(水)これからの天気 次第に雨の範囲が広がり、夕方には各地とも雨となるでしょう。カミナリを伴い激しく降るところもある見込みです。 降水確率は50%以上のところが多く、夕方からは村上市・阿賀町・湯沢町では80%以上と高くなっています。 ◆17日(水)の予想最高気温 最高気温は、30～34℃の予想です。16日(火)と同じくらいか3℃ほど高いでしょう。平年と比べると4～7℃高く