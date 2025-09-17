Image: Google 約9割減という調査結果も。少し前からGoogle（グーグル）で検索すると、「AI Overviews（AIによる概要）」がトップに表示されるようになりましたね。AIなので間違いもありますが、大体それっぽいことが書かれてるので、ユーザー的には知りたいことがすぐにわかって便利です。が、中身を要約される側のメディアとしては、「AI Overviewsがなければウチに来たはずのユーザーが来