奈良県の山下真知事「奈良のシカ」に関する毎日放送（大阪市）の番組を巡り、奈良県の山下真知事らによる放送倫理・番組向上機構（BPO）への審議申し立てを同機構が取り上げないと決定したことに対し、山下氏は17日の記者会見で「制作過程における問題点について審議しないまま結論を出したとすれば、非常に審査に問題があったと言わざるを得ない」と批判した。同機構放送倫理検証委員会の小町谷育子委員長は12日「番組本編に