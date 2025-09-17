俳優の和田正人が１７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。１６日に行われた東京世界陸上・男子１１０メートルハードルで５位入賞した村竹ラシッドへの思いをつづった。箱根駅伝出場経験があり陸上への知識が豊富な和田は「いやー、今夜の世界陸上はヤバかった」とひとこと。続けて「村竹ラシッド選手のあの涙…５位であんな悔し涙を流してる人、初めて見たよ」と投稿。メダル獲得を目指していた村竹が決勝終了後のインタビュ