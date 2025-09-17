歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）が2025年9月14日、自身のインスタグラムを更新。14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）の手料理を紹介した。「麗禾が作った食事」團十郎さんは、「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」とコメントをつづり、料理を前に手を合わせる麗禾さんと、12歳長男・勸玄くん（市川新之助）の写真を投稿。また、ハッシュタグ「#ご飯」「#ほっこり」「#家族」なども添えている。インスタグラムに投稿された