B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が9月16日、9月の新作フレーバー「ポッピングミルキー」「ミルキー ミルキー」の品切れについて謝罪しました。公式「予測を大幅に上回る販売となり…」両フレーバーは、不二家（東京都文京区）の人気キャラクター「ペコちゃん」とコラボレーションしたキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」の新作フレ