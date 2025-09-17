MS&ADインターリスク総研は、地震発生直後に災害廃棄物量を迅速に推計し、自治体の災害廃棄物処理業務を支援する「災害廃棄物量推計サービス」の提供を開始しました。 MS&ADインターリスク総研「災害廃棄物量推計サービス」 MS&ADインターリスク総研は、地震発生直後に災害廃棄物量を迅速に推計し、自治体の災害廃棄物処理業務を支援する「災害廃棄物量推計サービス」の提供を開始。このサービスは、