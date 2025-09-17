ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。サクサク食感がたまらない！家族や彼に作ってあげたくなる、ちょっと気分が上がるサーモンメニューです。パン粉の衣のつなぎは、マヨネーズにカレー粉を混ぜるだけだから簡単！風味とコクもプラスされて、サーモンとの相性は言う事なしです。すぐに作れる2種類のソースと一緒にレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらカレーマヨのサーモン香草焼きを試すのにかかる